円相場、１３８円７１～７３銭 ２９日午前９時現在
2022年11月29日09時09分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円７１～７３銭と、前日（１３８円３０～３１銭）に比べ４１銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３８円７１～７３銭 ２９日午前９時現在
2022年11月29日09時09分
２９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３８円７１～７３銭と、前日（１３８円３０～３１銭）に比べ４１銭の円安・ドル高となった。
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