厚生労働省が２９日発表した１０月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月比０．０１ポイント上昇の１．３５倍だった。改善は１０カ月連続。企業業績の回復傾向を受けて会社都合の離職が抑えられ、職を求める人が減少した。



成長実現へ方策は 日本経済に試練―識者に聞く

総務省が同日発表した１０月の労働力調査によると、完全失業率（同）は前月比横ばいの２．６％だった。