【ニューヨーク時事】週明け２８日のニューヨーク外国為替市場では、中国での厳しい新型コロナウイルス感染対策への抗議デモ拡大を受け、リスク回避の円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３８円台後半に上伸した。午後５時現在は１３８円８５～９５銭と、前週末同時刻比２６銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１４３円５９～６９銭と、１円０２銭の大幅な円高・ユーロ安。