【ニューヨーク時事】週明け２８日のニューヨーク株式相場は、中国で新型コロナウイルスを封じ込める「ゼロコロナ」政策への抗議活動が拡大していることを嫌気した売りが膨らみ、優良株で構成するダウ工業株３０種平均の下げ幅は一時、前週末終値比５００ドルを超えた。午後３時１０分現在は、４９６．０７ドル安の３万３８５０．９６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１７９．５７ポイント安の１万１０４６．７９。