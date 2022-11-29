ＮＹ株急落、一時５００ドル超安
2022年11月29日05時40分
【ニューヨーク時事】週明け２８日のニューヨーク株式相場は、中国で新型コロナウイルスを封じ込める「ゼロコロナ」政策への抗議活動が拡大していることを嫌気した売りが膨らみ、優良株で構成するダウ工業株３０種平均の下げ幅は一時、前週末終値比５００ドルを超えた。午後３時１０分現在は、４９６．０７ドル安の３万３８５０．９６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１７９．５７ポイント安の１万１０４６．７９。
ＮＹ株急落、一時５００ドル超安
2022年11月29日05時40分
【ニューヨーク時事】週明け２８日のニューヨーク株式相場は、中国で新型コロナウイルスを封じ込める「ゼロコロナ」政策への抗議活動が拡大していることを嫌気した売りが膨らみ、優良株で構成するダウ工業株３０種平均の下げ幅は一時、前週末終値比５００ドルを超えた。午後３時１０分現在は、４９６．０７ドル安の３万３８５０．９６ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１７９．５７ポイント安の１万１０４６．７９。
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