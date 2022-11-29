【ロサンゼルスＡＦＰ時事】米当局は２８日、ハワイ島のマウナロア火山が２７日深夜（日本時間２８日夜）噴火したと発表した。２８日朝も救助隊は警戒態勢を続けた。マウナロア火山は世界最大の活火山と呼ばれ、最後の噴火は１９８４年。この時は２２日間、噴火が続いた。

米地質調査所（ＵＳＧＳ）は「山頂一帯に溶岩はとどまっており、麓の住宅への脅威にはなっていない」と説明したものの、事態急変に備えるよう警戒を呼び掛けた。