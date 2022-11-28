【ニューヨーク時事】週明け２８日午前のニューヨーク外国為替市場では、中国で厳格な新型コロナウイルス感染対策への抗議活動が発生したことへの警戒感から、リスク回避の円買い・ドル売りが強まり、円相場は１ドル＝１３８円台後半に上伸した。米長期金利の低下もドル売りを促した。午前９時現在は１３８円６０～７０銭と、前週末午後５時比５１銭の円高・ドル安。