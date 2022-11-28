ホンダ、武漢工場を停止 従業員出社できず―中国
2022年11月28日23時09分
【北京時事】ホンダは２８日、中国・湖北省武漢市にある自動車工場の稼働を同日から停止したと明らかにした。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地区封鎖などで多くの従業員が出社できなくなったためだという。
中国、コロナ感染が急拡大 日系企業も操業停止-停滞長期化懸念
武漢工場ではスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）の「ＣＲ―Ｖ」やセダンの「シビック」を生産している。２９日以降の操業は感染状況を踏まえ判断する方針だ。
ホンダ、武漢工場を停止 従業員出社できず―中国
2022年11月28日23時09分
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