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妻殺害容疑で県議逮捕　昨年９月、自宅で―長野県警

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妻殺害容疑で県議逮捕　昨年９月、自宅で―長野県警

2022年11月28日22時46分

長野県警本部が入る県庁＝長野市

長野県警本部が入る県庁＝長野市

　妻を殺害したとして、長野県警が県議の丸山大輔容疑者（４８）を殺人容疑で逮捕したことが２８日、捜査関係者への取材で分かった。

〔写真特集〕未解決事件10～3億円強奪から東電女性写真殺害まで～

　丸山容疑者の妻で会社役員の希美さん＝当時（４７）は昨年９月下旬、塩尻市の自宅兼店舗で死亡しているのが発見された。死因は首を絞められたことによる窒息で、県警は殺人事件と断定し、捜査本部を設置して調べていた。

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