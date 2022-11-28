【ロンドン時事】週明け２８日午前のロンドン外国為替市場では、新型コロナウイルス感染を徹底的に封じ込める「ゼロコロナ」政策を巡る中国でのデモ拡大を懸念したリスク回避の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１３８円台前半に上昇した。正午現在は１３８円１０～２０銭と、前週末午後４時比１円１０銭の大幅な円高・ドル安。円は一時１３７円台半ばまで買われ、８月下旬以来、約３カ月ぶりの高値を付けた。