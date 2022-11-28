ポーランド戦は兵庫開催 デ杯テニス
2022年11月28日20時33分
日本テニス協会は２８日、男子国別対抗戦、デビス杯（デ杯）ワールドグループ１部プレーオフの日本―ポーランド（２０２３年２月４、５日）を、兵庫県のブルボンビーンズドームで行うと発表した。
ポーランド戦は兵庫開催 デ杯テニス
2022年11月28日20時33分
日本テニス協会は２８日、男子国別対抗戦、デビス杯（デ杯）ワールドグループ１部プレーオフの日本―ポーランド（２０２３年２月４、５日）を、兵庫県のブルボンビーンズドームで行うと発表した。
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