冷凍うどん値上げ 来年２月―テーブルマーク
2022年11月28日19時51分
テーブルマーク（東京）は２８日、冷凍うどんなど家庭用冷凍食品６６品目を値上げすると発表した。２０２３年２月１日納品分から出荷価格を約３～１９％引き上げる。円安や原材料費などの高騰により、家庭用冷凍食品は今年３、８月に続く値上げ。
冷凍うどん値上げ 来年２月―テーブルマーク
2022年11月28日19時51分
テーブルマーク（東京）は２８日、冷凍うどんなど家庭用冷凍食品６６品目を値上げすると発表した。２０２３年２月１日納品分から出荷価格を約３～１９％引き上げる。円安や原材料費などの高騰により、家庭用冷凍食品は今年３、８月に続く値上げ。
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