テーブルマーク（東京）は２８日、冷凍うどんなど家庭用冷凍食品６６品目を値上げすると発表した。２０２３年２月１日納品分から出荷価格を約３～１９％引き上げる。円安や原材料費などの高騰により、家庭用冷凍食品は今年３、８月に続く値上げ。