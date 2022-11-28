財務省は２８日、税関による取り締まり強化や効率化に向けた最新の行動計画を発表した。眼鏡型端末「スマートグラス」による遠隔監視などデジタル技術を積極的に活用し、急増する輸入貨物や経済安全保障上の問題に対応するのが柱。軍事転用の恐れがある製品・技術の不正輸出防止へ情報分析部門も設ける。