円、１３７円台後半 ロンドン外為
2022年11月28日18時19分
【ロンドン時事】週明け２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、中国経済の先行きへの懸念からリスク回避の円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１３７円台後半に上昇した。午前９時現在は１３７円６５～７５銭と、前週末午後４時比１円５５銭の大幅な円高・ドル安。
円、１３７円台後半 ロンドン外為
2022年11月28日18時19分
【ロンドン時事】週明け２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、中国経済の先行きへの懸念からリスク回避の円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１３７円台後半に上昇した。午前９時現在は１３７円６５～７５銭と、前週末午後４時比１円５５銭の大幅な円高・ドル安。
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