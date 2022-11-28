【ロンドン時事】週明け２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、中国経済の先行きへの懸念からリスク回避の円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１３７円台後半に上昇した。午前９時現在は１３７円６５～７５銭と、前週末午後４時比１円５５銭の大幅な円高・ドル安。