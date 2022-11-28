ローソンは２８日、地球環境などに配慮した実験型店舗「グリーンローソン」を東京都豊島区にオープンしたと発表した。食品ロス削減につながる冷凍弁当の販売や、使い捨てフォークの廃止など２３の取り組みを詰め込んだ。竹増貞信社長は同日の内覧会で、店舗形式を固めた上で「２０２５年に１００店舗を目指す」と語った。