国内感染、新たに４万７８１４人 前週比６４００人増―新型コロナ
2022年11月28日19時19分
国内では２８日、新たに４万７８１４人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約６４００人増えた。重症者は前日比１４人増の３２２人、新たな死者は１４０人だった。
東京都では、新たに５７６７人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ約１１００人増えた。新たに確認された死者は７人。都基準による重症者は前日から３人増えて２０人だった。
国内感染、新たに４万７８１４人 前週比６４００人増―新型コロ…
2022年11月28日19時19分
国内では２８日、新たに４万７８１４人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約６４００人増えた。重症者は前日比１４人増の３２２人、新たな死者は１４０人だった。
東京都では、新たに５７６７人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ約１１００人増えた。新たに確認された死者は７人。都基準による重症者は前日から３人増えて２０人だった。
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