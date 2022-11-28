国内では２８日、新たに４万７８１４人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約６４００人増えた。重症者は前日比１４人増の３２２人、新たな死者は１４０人だった。

東京都では、新たに５７６７人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ約１１００人増えた。新たに確認された死者は７人。都基準による重症者は前日から３人増えて２０人だった。