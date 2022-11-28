東京都は２８日、新たに５７６７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ約１１００人増えた。新たに確認された死者は７人。都基準による重症者は前日から３人増えて２０人だった。