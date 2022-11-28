右腕ウェンデルケンを獲得 プロ野球・ＤｅＮＡ
2022年11月28日16時47分
ＤｅＮＡは２８日、今季は米大リーグのダイヤモンドバックスなどでプレーしたＪ・Ｂ・ウェンデルケン投手（２９）＝右投げ右打ち＝の獲得を発表した。１年契約で年俸１億２０００万円。メジャー通算１４４試合に救援登板して１０勝６敗２セーブ、１１ホールド、防御率４．００。
今季途中に加入したガゼルマン投手とも来季の契約を結ぶ。（金額は推定）。
右腕ウェンデルケンを獲得 プロ野球・ＤｅＮＡ
2022年11月28日16時47分
ＤｅＮＡは２８日、今季は米大リーグのダイヤモンドバックスなどでプレーしたＪ・Ｂ・ウェンデルケン投手（２９）＝右投げ右打ち＝の獲得を発表した。１年契約で年俸１億２０００万円。メジャー通算１４４試合に救援登板して１０勝６敗２セーブ、１１ホールド、防御率４．００。
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