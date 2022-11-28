ＮＢＡ試合結果（２７日）
2022年11月28日16時14分
ネ ッ ツ １１１―９７ トレイルブレ
ーザーズ
ウォリアーズ １３７―１１４ ティンバーウ
ルブズ
クリッパーズ １１４―１００ ペーサーズ
ヒ ー ト １０６―９８ ホークス
セルティック １３０―１２１ ウィザーズ
ス
キャバリアー １０２―９４ ピストンズ
ズ
グリズリーズ １２７―１２３ ニックス
７６ｅｒｓ １３３―１０３ マジック
バックス １２４―１１５ マーベリック
ス
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２７日）
2022年11月28日16時14分
ネ ッ ツ １１１―９７ トレイルブレ
ーザーズ
ウォリアーズ １３７―１１４ ティンバーウ
ルブズ
クリッパーズ １１４―１００ ペーサーズ
ヒ ー ト １０６―９８ ホークス
セルティック １３０―１２１ ウィザーズ
ス
キャバリアー １０２―９４ ピストンズ
ズ
グリズリーズ １２７―１２３ ニックス
７６ｅｒｓ １３３―１０３ マジック
バックス １２４―１１５ マーベリック
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