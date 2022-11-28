沖縄電、３９．３％値上げ申請 家庭向け料金、来年４月から
2022年11月28日15時26分
沖縄電力は２８日、電気料金の改定で国の認可が必要な一般家庭向けの規制料金について、来年４月から平均的なモデルで３９．３％の値上げを経済産業省に申請したと発表した。
沖縄電、３９．３％値上げ申請 家庭向け料金、来年４月から
2022年11月28日15時26分
沖縄電力は２８日、電気料金の改定で国の認可が必要な一般家庭向けの規制料金について、来年４月から平均的なモデルで３９．３％の値上げを経済産業省に申請したと発表した。
特集
経済用語
経済
パナＨＤ子会社、都内に中核拠点 営業機能など集約(11/28 16:28)
キャノーラ油、１．８倍 ２０年比、店頭価格上昇広がる―１０月(11/28 15:58)
ＮＥＣ、新事業創造の新拠点建設へ 総工費３００億円、外部パートナーとも交流(11/28 15:57)
岸田首相、防衛財源の安定確保へ議論 衆院予算委(11/28 15:33)
沖縄電、３９．３％値上げ申請 家庭向け料金、来年４月から(11/28 15:26)
１２０円安の２万８１６２円８３銭 ２８日の平均株価(11/28 15:09)
埋め立て期間、３回目の延長許可 中国電の上関原発予定地―山口県(11/28 12:53)
「停止期間除外」を大筋了承 原発６０年超運転へ―建て替えに次世代原発・経産省会議(11/28 12:47)
日本郵政、副業人材を受け入れ 新規プロジェクトなどで募集(11/28 12:42)
円相場、１３８円５１～５１銭 ２８日正午現在(11/28 12:07)
四電、２８％値上げ 来年４月の実施申請(11/28 12:03)
１７５円安の２万８１０７円７９銭 ２８日午前の平均株価(11/28 11:46)
稲盛和夫氏は「経営の師」 京セラ創業の地でお別れの会(11/28 11:24)
円相場、１３９円３５～３６銭 ２８日午前９時現在(11/28 09:10)
脱炭素進めば物価安定 日銀も後押し―雨宮副総裁(11/27 15:28)
鳥インフル、異例の感染ペース 今季はや１８例、防疫徹底を(11/27 06:58)
中国、コロナ感染が急拡大 日系企業も操業停止―停滞長期化懸念(11/26 20:38)
東芝再建、年度内にＴＯＢ 「非上場化」へ全株取得―国内ファンド検討(11/26 16:45)
レジ袋「有料化で辞退」が４割超 購入継続は１割―内閣府調査(11/26 07:42)
自民献金、３年ぶり増 企業・団体、トヨタ系減(11/26 07:40)
「停止期間除外」で最終調整 原発６０年超運転へ―経産省(11/25 22:13)
中国電も３割値上げ申請 家庭の電気代、来年４月から(11/25 20:27)
生保大手、８社中７社減益 コロナ給付金、支払い響く―９月中間(11/25 20:17)
三井住友銀子会社が再建支援 「森のたまご」のイセ食品(11/25 20:04)
「４０年超」運転申請へ 高浜原発３、４号機―関電(11/25 19:53)
ＮＩＳＡ非課税、無期限に 口座・投資額、５年で倍増―政府(11/25 19:39)
新生銀、保険代理会社の株式譲渡 ＳＢＩＨＤ子会社に(11/25 19:17)
四半期決算の任意化検討 適時開示を充実―金融庁案(11/25 19:00)
来週の電力、安定供給確保 １２月から節電要請期間―経産省(11/25 18:21)
渋滞ピークは１月２日 年末年始の予測―高速道路４社(11/25 18:04)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
コラム・連載