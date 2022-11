中国・成都--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 「開放、信頼、協力」をテーマとする第4回世界科学技術発展フォーラムが2022年11月27日に成都で開幕しました。7人のノーベル賞受賞者と国内外の60人以上の研究者をはじめ、20以上の国と地域から300人以上のトップの専門家・学者、国際機関の代表者、起業家が参加しました。参加者は基礎科学、気候変動、デジタル経済、グリーン・イノベーションなどの主要分野における技術革新と持続可能な開発について一緒に議論し、今日の課題に対処するための技術革新の解決策を提案しました。

The 4th World Science and Technology Development Forum Held in Chengdu (Photo: Business Wire)