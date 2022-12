ウィーン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界で最も重要な環境賞のウィーンでの11月30日の大いに盛り上がった式典において、持続可能性における世界の受賞者が土、火、水、空気、若者という5つのカテゴリーで選ばれました。

From left to right - Freya Burton (LanzaTech – Winner Category AIR from China), Sarah Alexander (nurture.farm, AgTech Startup – Winner Category EARTH from India), Karl Boyce (ARC Power – Winner Category FIRE from Rwanda), Roberta Dixon-Valk (Take 3 for the Sea – Winner Category YOUTH from Australia), Rodrigo Oliveira (Eco Panplas – Winner Category WATER from Brazil) (Photo: Business Wire)