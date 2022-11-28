楽天、本拠地の名称変更 プロ野球
2022年11月28日14時28分
プロ野球楽天は２８日、本拠地「楽天生命パーク宮城」の名称を来年１月１日から「楽天モバイルパーク宮城」に変更すると発表した。親会社の楽天が宮城球場（仙台市宮城野区）のネーミングライツ（命名権）契約を３年間更新した。
楽天、本拠地の名称変更 プロ野球
2022年11月28日14時28分
プロ野球楽天は２８日、本拠地「楽天生命パーク宮城」の名称を来年１月１日から「楽天モバイルパーク宮城」に変更すると発表した。親会社の楽天が宮城球場（仙台市宮城野区）のネーミングライツ（命名権）契約を３年間更新した。
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