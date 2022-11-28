元幕内豊山が引退 大相撲
2022年11月28日13時23分
日本相撲協会は２８日、元幕内で西十両４枚目の豊山（２９）＝本名小柳亮太、新潟県出身、時津風部屋＝の引退を発表した。九州場所は５勝１０敗だった。関係者によると肘の状態が悪かった。２９日に引退会見に臨む。
元幕内豊山が引退 大相撲
2022年11月28日13時23分
日本相撲協会は２８日、元幕内で西十両４枚目の豊山（２９）＝本名小柳亮太、新潟県出身、時津風部屋＝の引退を発表した。九州場所は５勝１０敗だった。関係者によると肘の状態が悪かった。２９日に引退会見に臨む。
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