山口県は２８日、中国電力が申請していた上関原発建設予定地（同県上関町）の海面埋め立て工事の期間延長について、２０２７年６月まで許可すると発表した。延長は３回目。県は前回許可時と同様、原発本体の着工時期の見通しが立つまで埋め立てを行わないよう求めた。