根本委員長が体調不良で欠席 衆院予算委
2022年11月28日12時31分
根本委員長が体調不良で欠席 衆院予算委
2022年11月28日12時31分
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自民、「１０増１０減」調整へ基本方針 地方の意見踏まえ候補決定(11/28 20:54)
岸田首相、防衛財源安定確保へ議論 海保「統制要領」策定に着手―２次補正、２９日衆院通過(11/28 20:00)
宛名なし領収書、岸田首相ら告発 市民団体が東京地検に(11/28 19:51)
マイナカード申請、人口の６割超に 総務省(11/28 19:42)
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寄付勧誘、法人に配慮義務 自由意思「抑圧しない」―与党了承、来月１日にも閣議決定・救済新法(11/28 19:00)
空自、福井でＰＡＣ３展開訓練 地対空誘導弾、日本海側で初(11/28 18:43)
維新、２次補正に反対へ(11/28 17:39)
参院選「合区解消目指す」 自民・世耕氏(11/28 16:13)
埋め立て期間、３回目の延長許可 中国電の上関原発予定地―山口県(11/28 12:53)
議会の役割、明記を 自治法改正へ答申案―地制調小委(11/28 12:36)
根本委員長が体調不良で欠席 衆院予算委(11/28 12:31)
岸田首相、配慮義務で実効性向上 被害者救済新法巡り―衆院予算委(11/28 12:06)
チケット販売でマイナカード活用 松野官房長官「関係団体と検討」―政府(11/28 11:55)
和歌山知事に岸本氏初当選 与野党推薦、新人２氏破る(11/28 07:33)
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コロナ分類見直し「早期に」 重症化率など考慮し判断―加藤厚労相(11/27 14:28)
反撃能力、存立危機事態も行使可能 公明幹部(11/27 11:38)
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