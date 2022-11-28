円相場、１３８円５１～５１銭 ２８日正午現在
2022年11月28日12時07分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３８円５１～５１銭と、前週末（１３８円８０～８０銭）に比べ２９銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３８円５１～５１銭 ２８日正午現在
2022年11月28日12時07分
２８日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３８円５１～５１銭と、前週末（１３８円８０～８０銭）に比べ２９銭の円高・ドル安となった。
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