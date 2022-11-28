和歌山知事に岸本氏初当選 与野党推薦、新人２氏破る
2022年11月28日07時33分
任期満了に伴う和歌山県知事選は２７日投開票され、無所属新人で元衆院議員の岸本周平氏（６６）＝自民、立憲民主、国民民主推薦＝が、無所属新人で元総務省職員の本間奈々氏（５３）と共産党公認の新人で同党県常任委員の松坂美知子氏（６６）を破り、初当選を果たした。
和歌山知事に岸本氏初当選 与野党推薦、新人２氏破る
2022年11月28日07時33分
任期満了に伴う和歌山県知事選は２７日投開票され、無所属新人で元衆院議員の岸本周平氏（６６）＝自民、立憲民主、国民民主推薦＝が、無所属新人で元総務省職員の本間奈々氏（５３）と共産党公認の新人で同党県常任委員の松坂美知子氏（６６）を破り、初当選を果たした。
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