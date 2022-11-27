統一地方選、最優先課題に 国民・玉木氏
2022年11月27日19時20分
国民民主党の玉木雄一郎代表は２７日、党勢拡大に向け、来年春の統一地方選を党の最優先課題と位置付けて全力で取り組む考えを示した。玉木氏は「地方での足腰が弱い。仲間の自治体議員を増やすことが全国的な党勢拡大の上でも極めて重要だ」と述べた。京都市内で記者団に語った。
統一地方選、最優先課題に 国民・玉木氏
2022年11月27日19時20分
国民民主党の玉木雄一郎代表は２７日、党勢拡大に向け、来年春の統一地方選を党の最優先課題と位置付けて全力で取り組む考えを示した。玉木氏は「地方での足腰が弱い。仲間の自治体議員を増やすことが全国的な党勢拡大の上でも極めて重要だ」と述べた。京都市内で記者団に語った。
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