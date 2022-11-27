東前頭１６枚目の照強が初日から無念の１５連敗。巨漢の逸ノ城に肩越しに上手を与え、投げに屈した。皆勤した幕内力士としては１９９１年名古屋場所の板井以来３１年ぶりの不名誉。来年１月の初場所で再起を図れるか。