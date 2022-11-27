東京新たに１万３４６人感染 前週比２５００人増―新型コロナ
2022年11月27日16時58分
東京都は２７日、新たに１万３４６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２５００人増えた。新たに確認された死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ１７人だった。
東京新たに１万３４６人感染 前週比２５００人増―新型コロナ
2022年11月27日16時58分
東京都は２７日、新たに１万３４６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２５００人増えた。新たに確認された死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ１７人だった。
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