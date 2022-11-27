国内感染、新たに９万７６７９人 東京１万３４６人―新型コロナ
2022年11月27日19時09分
国内では２７日、新たに９万７６７９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２万７００人増えた。重症者は前日比５人増の３０８人、新たな死者は９６人だった。
東京都では、新たに１万３４６人の感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２５００人増えた。新たに確認された死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ１７人だった。
国内感染、新たに９万７６７９人 東京１万３４６人―…
2022年11月27日19時09分
国内では２７日、新たに９万７６７９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２万７００人増えた。重症者は前日比５人増の３０８人、新たな死者は９６人だった。
東京都では、新たに１万３４６人の感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２５００人増えた。新たに確認された死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ１７人だった。
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