国内では２７日、新たに９万７６７９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２万７００人増えた。重症者は前日比５人増の３０８人、新たな死者は９６人だった。



コロナと感染症法 抜け落ちた「5類」格下げ

東京都では、新たに１万３４６人の感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２５００人増えた。新たに確認された死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ１７人だった。