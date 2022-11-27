ＮＢＡ試合結果（２６日）
2022年11月27日15時41分
ラプターズ １０５―１００ マーベリック
ス
ロケッツ １１８―１０５ サンダー
レーカーズ １４３―１３８ スパーズ
サ ン ズ １１３―１１２ ジ ャ ズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２６日）
2022年11月27日15時41分
ラプターズ １０５―１００ マーベリック
ス
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レーカーズ １４３―１３８ スパーズ
サ ン ズ １１３―１１２ ジ ャ ズ
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