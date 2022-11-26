石川で震度３
2022年11月26日22時08分
２６日午後９時５８分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝石川県珠洲市
震度２＝新潟県上越市。
石川で震度３
2022年11月26日22時08分
２６日午後９時５８分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝石川県珠洲市
震度２＝新潟県上越市。
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