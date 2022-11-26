国内では２６日、新たに１２万５３８７人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約３万４８００人増えた。重症者は前日比８人増の３０３人、新たな死者は１４６人だった。

東京都では、新たに１万３５６９人の感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約４１００人増えた。新たに確認された死者は６人。都基準による重症者は前日比１人減の１７人だった。