クーデター阻止 サントメプリンシペ
2022年11月26日15時08分
【リーブルビル（ガボン）ＡＦＰ時事】アフリカ西部ギニア湾の島国サントメ・プリンシペのトロボアダ首相は２５日、軍がクーデターを阻止したと発表した。逮捕者には前国会議長が含まれているという。
クーデター阻止 サントメプリンシペ
2022年11月26日15時08分
【リーブルビル（ガボン）ＡＦＰ時事】アフリカ西部ギニア湾の島国サントメ・プリンシペのトロボアダ首相は２５日、軍がクーデターを阻止したと発表した。逮捕者には前国会議長が含まれているという。
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