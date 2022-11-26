首相動静（１１月２６日）
2022年11月26日15時06分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前中は来客なく、公邸で過ごす。
午後０時１８分、公邸発。
午後０時３３分、東京・代々木神園町の明治神宮会館着。ボーイスカウト日本連盟創立１００周年記念式典に出席し、祝辞。永岡桂子文部科学相同席。
午後１時５４分、同所発。
午後２時１４分、公邸着。
首相動静（１１月２６日）
2022年11月26日15時06分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前中は来客なく、公邸で過ごす。
午後０時１８分、公邸発。
午後０時３３分、東京・代々木神園町の明治神宮会館着。ボーイスカウト日本連盟創立１００周年記念式典に出席し、祝辞。永岡桂子文部科学相同席。
午後１時５４分、同所発。
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