大阪府寝屋川市議らによる新型コロナウイルス関連融資を巡る詐欺事件で、福岡県警は２５日、貸金庫にあった詐取金約１億５０００万円を盗んだとして、同市議吉羽美華被告（４２）＝詐欺罪で起訴＝を追送検した。

追送検容疑は昨年２月、知人の女性（４２）と共謀し、事前に盗んだ鍵を使って詐欺グループの仲間の男が金融機関の貸金庫に保管していた詐取金計約１億５５００万円を盗んだ疑い。