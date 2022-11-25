大相撲九州場所・十両取組表（１４日目）
2022年11月25日18時38分
西 東
欧勝馬―炎 鵬
荒篤山―千代栄
金峰山―豪ノ山
大奄美―北青鵬
徳勝龍―天空海
千代国―志摩海
対馬洋―英乃海
豊 山―島津海
魁 勝―剣 翔
水戸龍―狼 雅
栃武蔵―美ノ海
武将山―貴健斗
北の若―東白龍
千代丸―大翔鵬
大相撲九州場所・十両取組表（１４日目）
2022年11月25日18時38分
西 東
欧勝馬―炎 鵬
荒篤山―千代栄
金峰山―豪ノ山
大奄美―北青鵬
徳勝龍―天空海
千代国―志摩海
対馬洋―英乃海
豊 山―島津海
魁 勝―剣 翔
水戸龍―狼 雅
栃武蔵―美ノ海
武将山―貴健斗
北の若―東白龍
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