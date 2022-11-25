経済産業省は２５日、１２月２日までの電力需給見通しを公表した。電力供給の余力を示す予備率は、最も低い１１月２９日の東京、東北、中部など８電力管内でも１６．６％と、安定供給に最低限必要な３％を大きく上回る見込み。

政府は１２月１日から来年３月３１日まで「無理のない範囲での節電」を要請しており、今後は今夏と同じように、１週間ごとに電力需給見通しを公表する。