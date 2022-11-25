ＪＲ九州、通勤定期利用者にサブスク 来月から、駅弁にお茶など
2022年11月25日18時02分
ＪＲ九州は２５日、ＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ（スゴカ）」の通勤定期券の利用客を対象に、博多駅や福岡都市圏の飲食店などで利用できるサブスクリプション（定額制）サービスを試験的に始めると発表した。期間は１２月から２０２３年３月末まで。
ＪＲ九州、通勤定期利用者にサブスク 来月から、駅弁にお茶など
2022年11月25日18時02分
ＪＲ九州は２５日、ＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ（スゴカ）」の通勤定期券の利用客を対象に、博多駅や福岡都市圏の飲食店などで利用できるサブスクリプション（定額制）サービスを試験的に始めると発表した。期間は１２月から２０２３年３月末まで。
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