関西電力子会社の関西電力送配電（大阪市）は２５日、発電計画などに対する電力の過不足に応じ、発電・小売り事業者と送配電事業者がやりとりするインバランス料金について、４月から１０月中旬までの単価を誤算定していたと発表した。既に支払われた４～８月分の料金について再算定し、過不足があれば精算する。