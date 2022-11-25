国内感染、新たに１１万８７６７人 前週比３万４５００人増―新型コロナ
2022年11月25日19時53分
新型コロナウイルスの感染者は２５日、国内で新たに１１万８７６７人が確認された。新規感染者は、１週間前と比べ約３万４５００人増加した。重症者は前日から１４人増の２９５人で、新たな死者は１７４人だった。
東京都では、新たに１万２９３８人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ約４６００人増加した。新たな死者は９人。都基準による重症者は１８人で、前日から２人減った。
国内感染、新たに１１万８７６７人 前週比３万４５００人増―新…
2022年11月25日19時53分
新型コロナウイルスの感染者は２５日、国内で新たに１１万８７６７人が確認された。新規感染者は、１週間前と比べ約３万４５００人増加した。重症者は前日から１４人増の２９５人で、新たな死者は１７４人だった。
東京都では、新たに１万２９３８人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ約４６００人増加した。新たな死者は９人。都基準による重症者は１８人で、前日から２人減った。
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