新型コロナウイルスの感染者は２５日、国内で新たに１１万８７６７人が確認された。新規感染者は、１週間前と比べ約３万４５００人増加した。重症者は前日から１４人増の２９５人で、新たな死者は１７４人だった。



【図解】新型コロナ・東京都の状況

東京都では、新たに１万２９３８人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ約４６００人増加した。新たな死者は９人。都基準による重症者は１８人で、前日から２人減った。