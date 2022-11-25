東京、新たに１万２９３８人感染 前週比４６００人増―新型コロナ
2022年11月25日17時18分
東京都は２５日、新たに１万２９３８人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約４６００人増加した。新たな死者は９人。都基準による重症者は１８人で、前日から２人減った。
東京、新たに１万２９３８人感染 前週比４６００人増…
2022年11月25日17時18分
東京都は２５日、新たに１万２９３８人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約４６００人増加した。新たな死者は９人。都基準による重症者は１８人で、前日から２人減った。
関連記事
特集
新型コロナウイルス最新情報
東京、新たに１万２９３８人感染 前週比４６００人増―新型コロナ(11/25 17:18)
１０月の外食売上高１４．８％増 人流回復でコロナ禍前超す(11/25 16:34)
コンサル装い犯罪収益を隠匿容疑 コロナ給付の詐取金、５人逮捕―法人も初摘発・警視庁(11/25 16:10)
国産コロナ飲み薬、２８日供給開始 塩野義製、１００万人分―加藤厚労相(11/25 12:28)
塩野義、コロナワクチン承認申請 国内メーカー初、変異株対応急ぐ(11/24 18:50)
国内感染、新たに５万７８９５人 前週比３万４９００人減―新型コロナ(11/24 18:48)
防疫措置「引き続き最適化」 中国外務省―新型コロナ(11/24 18:32)
百貨店売上高１１．４％増 外出着、訪日消費が好調―１０月(11/24 17:32)
６６区間の赤字合計額縮小 ２１年度の不採算路線―ＪＲ東(11/24 16:56)
コロナ感染、過去最多に ３万人超、行動制限強化―中国(11/24 12:54)
ローカル線再編、将来像カギ 「上下分離」、バス専用道化も(11/24 07:08)
米、対中関税の適用除外延長 新型コロナの医療物資(11/24 06:50)
国内感染、新たに１３万３０９５人 前週比２万６０００人増―新型コロナ(11/23 19:08)
中国成長に「下方リスク」 米との対立長期化で―ＩＭＦ(11/23 18:06)
コウノトリが鳥インフル 国内初、特別天然記念物―香川(11/23 16:20)
ファウチ米大統領首席医療顧問、最後の記者会見 「偽情報との闘い」強調―新型コロナ(11/23 08:37)
軽症者にも選択肢 塩野義のコロナ新薬(11/23 07:16)
申請から９カ月、重ねた議論 政府、実用化に前のめり―国産初のコロナ治療薬(11/23 07:09)
塩野義「ゾコーバ」緊急承認 国産初のコロナ飲み薬―来月上旬にも供給・加藤厚労相(11/22 23:15)
経済再生が最優先 予算編成方針を議論―諮問会議(11/22 21:12)
「増加鈍化、ピーク到来も」 コロナ流行に地域差―厚労省助言組織(11/22 20:47)
北京でコロナ感染拡大止まらず 相次ぐ封鎖、検査に列(11/22 20:33)
防疫措置の緩和を提起 日中首脳会談で岸田首相(11/22 20:15)
国内感染、新たに１２万４００５人 ３道県で最多更新―新型コロナ(11/22 20:06)
社員に一律３万円支給 飲食店に「恩返し」推奨―アサヒビール(11/22 19:46)
２２年賃上げ企業、３年ぶり増 厚労省(11/22 17:48)
コロナ禍で導入企業増加 替え玉受験「絶対ばれない」―ウェブテスト(11/22 14:49)
コロナ陽性後に高速バス運転 事業者を行政処分―近畿運輸局(11/22 10:32)
３年ぶりのマンホールサミット 埼玉県所沢市〔地域〕(11/22 10:03)
ＮＹ株、もみ合い(11/22 00:15)
コラム・連載