久野勝邦氏死去（元日立製作所副社長）
2022年11月25日17時17分
久野 勝邦氏（ひさの・かつくに＝元日立製作所副社長）１７日午後３時４０分、肺炎のため死去、８２歳。福岡市出身。葬儀は近親者で済ませた。連絡先は同社秘書室。
久野勝邦氏死去（元日立製作所副社長）
2022年11月25日17時17分
久野 勝邦氏（ひさの・かつくに＝元日立製作所副社長）１７日午後３時４０分、肺炎のため死去、８２歳。福岡市出身。葬儀は近親者で済ませた。連絡先は同社秘書室。
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