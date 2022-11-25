後藤経済再生相の資産公開
2022年11月25日17時10分
政府は２５日、１０月に就任した後藤茂之経済再生担当相の本人と家族名義の資産を公開した。土地・建物の合計は本人分が３３２９万円、妻を含め１億２２４３万円。このほか本人名義で株４銘柄３５００株、ゴルフ会員権４口、車２台。妻名義でゴルフ会員権１口だった。
後藤経済再生相の資産公開
2022年11月25日17時10分
政府は２５日、１０月に就任した後藤茂之経済再生担当相の本人と家族名義の資産を公開した。土地・建物の合計は本人分が３３２９万円、妻を含め１億２２４３万円。このほか本人名義で株４銘柄３５００株、ゴルフ会員権４口、車２台。妻名義でゴルフ会員権１口だった。
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