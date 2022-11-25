日銀は２５日、２０２２年度の役員年収を前年度に比べ０．４％引き上げると発表した。引き上げは３年ぶり。これにより黒田東彦総裁の年収は１４万円増え、３５１５万円となる。

副総裁は１１万円増の２７７８万円、審議委員は１１万円増の２６６４万円となる。