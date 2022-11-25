東電に２．７億円賠償命令 福島・南相馬の原発避難者訴訟―仙台高裁
2022年11月25日15時45分
東京電力福島第１原発事故で避難した福島県南相馬市原町区の住民ら約１４０人が、東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が２５日、仙台高裁であった。小林久起裁判長は東電に計約２億７９００万円の支払いを命じた。
東電に２．７億円賠償命令 福島・南相馬の原発避難者訴訟―仙台…
2022年11月25日15時45分
東京電力福島第１原発事故で避難した福島県南相馬市原町区の住民ら約１４０人が、東電に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が２５日、仙台高裁であった。小林久起裁判長は東電に計約２億７９００万円の支払いを命じた。
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