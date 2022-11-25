中国電も３割超値上げ 家庭向け電気代、来年４月から
2022年11月25日15時48分
中国電力は２５日、電気料金の改定で国の認可が必要な一般家庭向けの規制料金について、平均３１．３３％の引き上げを経済産業省に申請した。来年４月の適用を目指す。ロシアのウクライナ侵攻を背景とする燃料価格の高騰で財務基盤が悪化しており、電力の安定供給に影響しかねないと判断した。侵攻開始後の値上げ申請は、東北電に続いて２社目。
中国電も３割超値上げ 家庭向け電気代、来年４月から
2022年11月25日15時48分
中国電力は２５日、電気料金の改定で国の認可が必要な一般家庭向けの規制料金について、平均３１．３３％の引き上げを経済産業省に申請した。来年４月の適用を目指す。ロシアのウクライナ侵攻を背景とする燃料価格の高騰で財務基盤が悪化しており、電力の安定供給に影響しかねないと判断した。侵攻開始後の値上げ申請は、東北電に続いて２社目。
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中国電も３割超値上げ 家庭向け電気代、来年４月から(11/25 15:48)
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