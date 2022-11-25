◆五輪談合 電通を捜索 テスト大会 独禁法違反疑い 組織委 受注調整関与か

◆救済法案「早期成立へ努力」 首相 ２次補正案 審議入り 衆院予算委

◆旅行支援、年明け以降も 国交相 割引額、上限７０００円に下げ

◆都内物価 ３．６％上昇 ４０年７か月ぶり水準 電気・ガス顕著 １１月

◆ロナルド ５大会連続得点