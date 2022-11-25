政府が検討している「資産所得倍増プラン」の案が２５日、分かった。少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の総口座数を今後５年間で３４００万口座、投資額を５６兆円と、いずれも現状から倍増させる目標を掲げる。実現に向け、制度を恒久化し、非課税期間も無期限とした上で、年間投資枠の上限も引き上げる。個人の資産形成を後押ししつつ、家計資産を成長投資に回す。