ＮＩＳＡ、５年で３４００万口座に ５６兆円へ倍増―資産所得プラン
2022年11月25日11時24分
政府が検討している「資産所得倍増プラン」の案が２５日、分かった。少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の総口座数を今後５年間で３４００万口座、投資額を５６兆円と、いずれも現状から倍増させる目標を掲げる。実現に向け、制度を恒久化し、非課税期間も無期限とした上で、年間投資枠の上限も引き上げる。個人の資産形成を後押ししつつ、家計資産を成長投資に回す。
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2022年11月25日11時24分
政府が検討している「資産所得倍増プラン」の案が２５日、分かった。少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の総口座数を今後５年間で３４００万口座、投資額を５６兆円と、いずれも現状から倍増させる目標を掲げる。実現に向け、制度を恒久化し、非課税期間も無期限とした上で、年間投資枠の上限も引き上げる。個人の資産形成を後押ししつつ、家計資産を成長投資に回す。
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